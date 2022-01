Venezia, Zanetti: «Il rinvio ci ha penalizzato. Dobbiamo lavorare sugli errori»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paolo Zanetti ha parlato a Sky nel post partita di Venezia Milan. Ecco le parole del tecnico

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky. Le parole del tecnico dopo Venezia-Milan:

PARTITA – «Noi per come siamo costruiti non è facile incidere sulla mentalità, questo spetta a me ma i calciatori devono lavorare tra di loro , bisogna fare tesoro degli errori, mi da fastidio la ripetitività dell’errore, sono arrabbiato perchè tutti vogliamo salvarci».

PARTITA SALTATA – «Ci ha penalizzato perchè non abbiamo avuto Caldara, su tutto il resto abbiamo parlato già troppo».

SPIRITO – «Dobbiamo ritrovare lo spirito di chi pensa che sia più scarso di tutti e poi sul campo dimostra che non è così»

