Verona, Baroni: «Udinese? Voglio una bolgia, ma per la salvezza..»

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro l’Udinese.

MOMENTO – «Siamo consapevoli del nostro percorso, anche della difficoltà della partita, giochiamo contro una squadra forte con dei valori tecnici importanti, siamo consapevoli degli errori commessi con il Genoa così come a Bergamo, sappiamo che non dobbiamo ripeterli ma siamo pronti a ripetere e centrare una prestazione importante. La nostra fase difensiva è di squadra e non solo di reparto, dobbiamo attenderci un avversario che sa ripartire con forza e con grande qualità. Queste sono partite che vivono sull’episodio ma lo ripeto, principalmente sulla prestazione collettiva di squadra».

SALVEZZA – «Ogni minuto e ogni palla deve essere di grande attenzione, da questo punto di vista non possiamo lasciare niente. Il Bentegodi deve essere uma bolgia, è fondamentale. Il nostro pubblico saprà darci una grande spinta e sarà una partita da lottare tutti insieme».