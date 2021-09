Verona, Caprari: «Roma? Ci godiamo il momento. Contento per il gol»

Gianluca Caprari, attaccante del Verona, ha commentato la vittoria conquistata contro la Roma: le sue dichiarazioni.

Gianluca Caprari, attaccante del Verona in prestito dalla Sampdoria, ha commentato la vittoria conquistata contro la Roma. Le sue dichiarazioni.

«Abbiamo fatto una grandissima partita, soprattutto nel secondo tempo. Non era facile dopo lo svantaggio, abbiamo ribaltato la partita in una maniera bellissima. Adesso ci godiamo il momento. Abbiamo preparato la gara in maniera giusta. Dobbiamo essere contenti ma allo stesso tempo pensare già alla prossima. Sono contento per il gol, devo continuare su questa strada. Posso fare molto molto altro, posso aiutare molto la squadra».