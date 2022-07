Il Verona sta per perfezionare il secondo colpo in attacco: dopo Piccoli, le visite mediche per Milan Djuric

L’Hellas Verona sta per perfezionare il secondo acquisto in attacco. Milan Djuric sta effettuando le visite mediche in questo momento per poi firmare il contratto per i prossimi tre anni con gli scaligeri.

Dopo Piccoli, dunque, altro colpo offensivo per Cioffi. Lo riporta Gianluca Di Marzio.