Hellas Verona e Roma hanno raggiunto un accordo per il trasferimento in gialloblù di Mert Cetin: i dettagli dell’operazione

L’Hellas Verona si prepara ad accogliere Mert Cetin, che domani svolgerà le visite mediche con il club gialloblù e firmerà il nuovo contratto per la prossima stagione.

Il turco classe ’97, che non ha trovato molto spazio in giallorosso alla corte di Paulo Fonseca, lascia la Roma in prestito con diritto di risatto e controriscatto.