Verona, Simeone ha deciso: «Vorrei che l’Hellas mi riscattasse»

L’attaccante argentino Simeone vuole restare al Verona e spera nel riscatto da parte del club gialloblù

Intervistato da L’Arena, Giovanni Simeone ha parlato della sua fortunata stagione all‘Hellas Verona. Il Cholito sembrerebbe non avere dubbi riguardo il suo futuro.Cagliari? Quasi un ricordo lontano.

LE PAROLE – «Mi sembra di aver sempre giocato qui e di non esserci da meno di un anno. Per il momento l’Hellas è tutto per me. Avevano ragione, siamo un gruppo molto unito e questo per me è molto importante: siamo come un’orchestra, ognuno sa cosa deve fare. Verona, poi, è una città perfetta: la gente ha grande rispetto e sento di appartenere un po’ a questo luogo meraviglioso.

Il mio futuro? L’ho detto dal mio primo giorno qui: mi piacerebbe che il club mi riscattasse, vorrei essere del Verona. Non so poi cosa accadrà, ci sono ancora undici partite, voglio rimanere concentrato su quelle».