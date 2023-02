Verona, Sogliano: «Impresa salvezza come la Salernitana? Ci proveremo»

Le parole del ds del Verona, Sean Sogliano, prima del calcio d’inizio di Verona-Salernitana: «Sappiamo che ogni punto in più è una speranza»

Sean Sogliano, direttore sportivo del Verona, prima del match con la Salernitana è intervenuto al microfono di DAZN. Di seguito le sue parole

«Sappiamo che ogni partita ha grande importanza, i punti sono importanti per tutti, a maggior ragione per una squadra che sta cercando di fare qualcosa di inaspettato dopo un girone d’andata difficile. Ci stiamo mettendo tutti, i punti sono difficili da fare, non è scontato raccoglierne ad ogni partita ma ci proviamo. Sappiamo che ogni punto in più è una speranza in più. Impresa salvezza stile Salernitana? Ogni campionato ha la sua storia. L’anno scorso la Salernitana ha fatto una grande impresa. Noi ora siamo felici di aver ritrovato l’orgoglio per giocarci le partite fino all’ultimo minuto, dobbiamo continuare così e provare in tutti i modi a far punti».