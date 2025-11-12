Verratti svela a sorpresa: «Quest’anno tifo Milan, è una squadra che mi è sempre stata simpatica. So che Ibrahimovic ci tiene»

Verratti svela a sorpresa la sua passione per i rossoneri: «Quest’anno tifo Milan, è una squadra che mi è sempre stata simpatica»

Marco Verratti, oggi centrocampista dell’Al Duhail in Qatar, continua a seguire con grande interesse la Serie A nonostante non vi abbia mai giocato. Classe 1992, cresciuto nel Pescara e protagonista per oltre un decennio in Ligue 1 con il Paris Saint-Germain, l’azzurro ha confessato di mantenere un forte legame con il calcio italiano e di seguire da vicino le vicende del campionato.

In un’intervista a Sky Sport Insider, Verratti ha rivelato di tifare Milan in questa stagione, complice l’amicizia con Zlatan Ibrahimovic e una naturale simpatia per il club rossonero. Allo stesso tempo, ha riconosciuto nell’Inter la squadra più completa e attrezzata per puntare al titolo nazionale.

PAROLE – «Seguo sempre la Serie A. Come rosa, penso che l’Inter sia la squadra più completa. Ma quest’anno c’è il Milan che senza coppe può fare bene. Non so perché, ma quest’anno tifo per il Milan, so che il mio amico Zlatan Ibrahimovic ci tiene e il Milan è una squadra che mi è sempre stata simpatica».

LEGGI ANCHE – Mercato Milan, arriva le smentite su quel possibile colpo: non c’è nessun dialogo al momento! Ecco il clamoroso retroscena

