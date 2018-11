Verratti felice: «Mi piace il calcio di Mancini. Premi al PSG? Vi spiego»

Marco Verratti, centrocampista del PSG e della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Portogallo

Marco Verratti, centrocampista dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Italia e Portogallo. Ecco le sue parole: «Non rendo in Nazionale come nel club? Torniamo sempre sugli stessi argomenti. Qui tutti sono importanti, non è semplice andare in Nazionale perché non è come nel club e non c’è tanto tempo per provare le cose. All’estero sono più considerato? In Nazionale in un anno stiamo insieme un mese, giocando fuori inoltre è normale che si vedano meno partite di quelle che faccio. Siamo giovani e possiamo crescere. Mancini è un bravo tecnico, ha esperienza, mi piace il suo modo di fare calcio. Sabato abbiamo una bella opportunità contro il Portogallo, giocheremo contro il Portogallo, una sfida bella e difficile ma cercheremo di arrivare primi».

Prosegue Verratti: «Abbiamo vissuto un momento difficile con la mancata qualificazione al Mondiale. Io non c’ero ma è stato un momento difficile. Non so se la Nazionale è guarita, credo di sì ma bisogna andare avanti, non si può rimanere fermi e pensare al passato. Dobbiamo recuperare ogni italiano che abbiamo deluso. Premi in Francia per salutare i tifosi? Una cosa che è uscita sui giornali, non è affatto vera. In Francia abbiamo un premio etico, è già dentro il contratto e comprende molte cose. Io non sono stufo del PSG, sono contento. Tonali? Mi rivedo, ha talento. Buffon? Si allena con l’entusiasmo di un bambino, ha una voglia incredibile e le porte della Nazionale per lui saranno sempre aperte se ci sarà bisogno».