Il Napoli pensa a Vicario in caso di cessione tra Meret e Milinkovic‑Savic: la Juventus monitora

Il Napoli ha messo gli occhi su Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e della Nazionale italiana. Nelle ultime ore la dirigenza azzurra ha intensificato i monitoraggi sul profilo dell’ex Empoli, considerato un’opzione credibile per il futuro della porta. Lo riporta Di Marzio.

L’eventuale affondo, però, è strettamente legato al mercato in uscita: il Napoli si muoverà solo in caso di cessione di uno tra Meret e Milinkovic‑Savic.

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L’ombra della Juventus: Vicario resta un nome caldo

Sul portiere c’è anche la Juventus, che continua a tenerlo in considerazione. I bianconeri, però, hanno una priorità chiara: Emiliano “Dibu” Martínez, prima scelta per la porta.

Se l’argentino non dovesse arrivare, la Juve potrebbe tornare con decisione su Vicario, riaprendo un duello di mercato che coinvolgerebbe direttamente il Napoli.

Uno scenario in evoluzione

Vicario resta dunque un nome caldo per più club italiani, ma ogni mossa dipenderà da incastri e tempistiche. Il Napoli osserva, la Juventus valuta, il Tottenham attende: la partita è appena iniziata.