Mondiali
Pagelle Inghilterra Croazia: i TOP E FLOP della sfida valida per la prima giornata del Mondiale
Pagelle Inghilterra Croazia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026
Pagelle Inghilterra Croazia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026, terminato 4-2 a favore della squadra di Tuchel.
I Top
- Harry Kane (Inghilterra): Una prestazione da vero capitano. Sbaglia il primo rigore (parato), ma rimane di ghiaccio sulla ripetizione spiazzando il portiere. Trova la doppietta con un colpo di testa imperioso su sviluppo di corner, eguagliando il record di Gary Lineker (10 gol ai Mondiali). Ciliegina sulla torta? Un salvataggio provvidenziale di pancia al 90′ su Gvardiol. Leader assoluto.
- Jude Bellingham (Inghilterra): La stampa inglese esalta la sua “brillantezza, semplice ed efficace”. Segna il gol spacca-partita a inizio ripresa (il 3-2) con un bel colpo da biliardo e si rende costantemente pericoloso con i suoi inserimenti. Dinamismo puro al servizio di Tuchel.
- Dominik Livakovic (Croazia): Può sembrare un paradosso inserire tra i migliori un portiere che ha subito quattro reti, ma i telecronisti inglesi hanno definito “magnifico” il suo lavoro. Tiene a galla la Croazia nel momento di massima spinta britannica con una tripla parata sensazionale (su O’Reilly, Gordon e Konsa) e aveva persino parato il primo rigore di Kane prima che l’arbitro lo facesse ripetere.
- Marcus Rashford (Inghilterra): Menzione d’onore. Entra dalla panchina e chiude i giochi all’85’ con una freddezza glaciale, dribblando il diretto avversario e infilando il 4-2 definitivo. Impatto perfetto.
I Flop
- La coppia difensiva centrale inglese (John Stones & Ezri Konsa): La critica inglese non ha usato mezzi termini, definendo il loro primo tempo “disastroso” e sottolineando come sembrassero “perfetti sconosciuti” in campo. Stones è stato considerato il principale colpevole sul pareggio di Baturina, mentre Konsa (insieme a Reece James) ha mostrato gravi disattenzioni in occasione del 2-2 di Musa. L’attacco brilla, ma dietro l’Inghilterra ha mostrato crepe evidenti.
- Luka Modric (Croazia): Serata da dimenticare per il Pallone d’Oro. Causa ingenuamente il calcio di rigore nei primissimi minuti con un intervento in ritardo su Madueke e fatica a imporre le sue solite geometrie. Dalic lo sostituisce dopo neanche un’ora di gioco.
- Jordan Pickford (Inghilterra): Anche se non è il peggiore in campo, è apparso nervoso ed esitante nelle fasi iniziali del match. Non impeccabile sul primo gol croato di Baturina, dove forse poteva fare qualcosa in più per respingere il tiro a incrociare.