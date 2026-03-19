Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato! In un mese la stretta finale con il Tottenham: il doppio piano di Ausilio

Vicario Inter, il post Sommer è già iniziato! In un mese la stretta finale con il Tottenham: svelato il doppio piano di Ausilio per la porta

L’Inter continua a ragionare sul futuro della porta e, secondo La Gazzetta dello Sport, il profilo che oggi occupa la prima posizione nella lista nerazzurra è quello di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e della Nazionale italiana. Il club londinese lo ha acquistato dall’Empoli nel giugno 2023 e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2028, dettaglio che conferma come si tratti di un investimento ancora pienamente tutelato dal punto di vista contrattuale. Nel frattempo, però, l’Inter osserva con grande attenzione l’evoluzione del contesto tecnico attorno all’estremo difensore, considerato da tempo uno dei profili più affidabili e completi del panorama italiano nel ruolo. A Milano, del resto, Vicario piace da anni e viene ritenuto perfetto per raccogliere eventualmente l’eredità di un portiere di esperienza come Yann Sommer.

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Sommer ha ancora un anno di contratto, ma il club guarda avanti

Nel dibattito sul futuro della porta nerazzurra, un punto va precisato con chiarezza: Sommer non è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma ha un contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2026. Questo non esclude, però, che la dirigenza stia già progettando il medio termine. La Gazzetta racconta infatti di un interesse concreto per Vicario, il cui prezzo potrebbe collocarsi su una fascia ritenuta affrontabile per un portiere nel pieno della maturità calcistica. Anche il ruolo, per sua natura, porta le società a ragionare con logiche diverse rispetto ad altri reparti: investire su un numero uno di 29-30 anni viene spesso considerato sostenibile, soprattutto se il giocatore offre garanzie tecniche e prospettive di rendimento per più stagioni.

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Lunin resta una pista alternativa, ma Vicario è davanti a tutti

Sul tavolo interista restano anche soluzioni alternative. Tra queste c’è Andriy Lunin, portiere ucraino del Real Madrid, che nel settembre 2024 ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con i blancos fino al 2030. È un nome gradito, ma oggi non sembra avere il peso specifico di Vicario nelle gerarchie del mercato nerazzurro. Il portiere della Tottenham resta infatti il candidato più forte per aprire il prossimo ciclo tra i pali. Molto dipenderà dalle strategie estive dell’Inter, dalle richieste economiche degli Spurs e dall’assetto definitivo del reparto, ma una cosa appare chiara: il dopo-Sommer, anche se non immediato, è già entrato nei pensieri del club.