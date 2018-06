Il centrocampista del Bayern Monaco, Arturo Vidal, si sarebbe offerto alla Juventus. Le ultimissime notizie di calciomercato

Arturo Vidal si è offerto alla Juventus! Il centrocampista del Bayern Monaco ha un solo anno di contratto con il club bavarese e andrà via in estate. Il cileno ha giocato per 4 anni con la maglia della Juventus, scendendo in campo 171 volte e realizzando 48 gol. Il giocatore fu ceduto 3 anni fa per circa 40 milioni di euro al Bayern Monaco a causa del suo comportamento fuori dal campo, secondo Tuttosport, non del tutto irreprensibile ma il suo feeling con i tifosi è rimasto sempre intatto. Nei giorni scorsi, proprio per questo motivo, alcuni intermediari hanno offerto il giocatore alla Juve.

Arturo Vidal sarebbe felice di vivere una nuova esperienza alla Juventus e, tramite intermediari, ha provato a sondare il terreno in vista di un eventuale ritorno a Torino. Non esiste però alcuna possibilità per un ritorno di King Arthur in bianconero, i tifosi che sognano di rivedere il guerriero cileno con la maglia juventina resteranno delusi. Il giocatore al momento guadagna 6,5 milioni di euro e questo non semplifica l’affare ma i bianconeri hanno altri obiettivi, dopo l’arrivo di Emre Can (vedi Milinkovic-Savic) e non pensano al ritorno di Vidal che piace a Inter e Napoli.