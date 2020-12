Vidal carica l’Inter: «Diamo la vita in campo come sempre»

Arturo Vidal, tramite un post sui propri social, ha voluto caricare l’Inter in vista della delicata sfida contro il Borussia Mönchengladbach

Arturo Vidal ha caricato l’Inter con un post sui propri profili social in vista della delicatissima sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Il cileno non farà parte della sfida a causa dell’espulsione rimediata contro il Real Madrid.

«Diamo la vita in campo come facciamo sempre. Tanto successo e tanta forza per oggi. Forza Inter»