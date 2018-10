L’Inter potrebbe pescare dal Barcellona i giusti rinforzi per Spalletti. Nel mirino Vidal, Malcom e Rafinha

Mercato dalle forti tinte blaugrana per l’Inter? Il club nerazzurro continua a monitorare Rafinha e a gennaio potrebbe anche ripetere l’operazione andata in scena un anno fa, con il trequartista arrivato in nerazzurro con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, poi non esercitato per via dei costi, ritenuti eccessivi. Secondo Il Corriere dello Sport, la formazione nerazzurra segue da vicino l’evoluzione dei casi Arturo Vidal e Malcom. I due sono arrivati in estate alla corte di Valverde ma il tecnico del Barça continua a non vederli.

Malcom è stato pagato oltre 40 milioni di euro e ha disputato solo pochi minuti con i catalani. Anche il cileno ex Juventus e Bayern Monaco sta faticando a imporsi ma, a differenza del brasiliano, protesta sui social senza preoccuparsi delle conseguenze. Il nerazzurro ha nel mirino tre giocatori che non stanno trovando grande spazio nel Barcellona, tre giocatori già trattati anche in estate. I nerazzurri, che vantano buoni rapporti con il Barça, potrebbero tentare l’affondo per Vidal, Malcom e/o Rafinha a gennaio. Nuove occasioni di mercato da Barcellona? L’Inter osserva e tenta altri colpacci.