Vidal scaccia il mercato: «Voglio essere importante al Barcellona»

Arturo Vidal allontana le voci di mercato e giura amore al Barcellona: le dichiarazioni del centrocampista cileno

Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di ESPN Chile per parlare del suo futuro: «Voglio sentirmi importante al Barcellona, nelle altre squadre la filosofia di gioco era molto differente. In blaugrana ho avuto a che fare con allenatori con mentalità diverse, tutti col DNA Barça come diciamo qua».

«Quando sono stato chiamato in causa ho sempre dato la vita in campo e dimostrato di poter giocare in qualsiasi tipo di calcio del mondo: uno ha solo bisogno della fiducia dell’allenatore per sentirsi importante e questo è ciò che cerco. La cosa fondamentale resta il gruppo e questo si vede sul campo, sono felice», ha concluso Vidal.