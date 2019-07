Vidal snobba Neymar: «A Barcellona ci sono già i migliori» – VIDEO

Vidal snobba Neymar: «A Barcellona ci sono già i migliori». Le parole del centrocampista cileno in conferenza stampa

Arturo Vidal non stende esattamente il tappeto rosso a Neymar in ottica di un potenziale ritorno del brasiliano al Barcellona.

Stuzzicato sull’argomento nella conferenza stampa di avvicinamento alla semifinale di Copa America contro il Perù, l’ex Juve ha parlato in questi termini: «Sono al Barcellona e gioco già con i migliori e se il Barcellona vuole Neymar non è un mio problema. Io sono concentrato sulla Nazionale per vincere questo torno e poi mi riposerò. Ci pensano a Barcellona».