L’Inter non molla Arturo Vidal. Il ds Ausilio chiama il Bayern Monaco per trattare l’arrivo del cileno. Vecino è in partenza

L’Inter ha due priorità: ingaggiare un terzino destro per completare la rosa e ingaggiare un top player a centrocampo. Il nome in voga in queste ultime ore è quello di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno può lasciare il Bayern Monaco e secondo Il Corriere dello Sport, le parti avrebbero già iniziato a trattare. Auslio ha telefonato al Bayern Monaco per chiedere informazioni sul cileno e la prima è risposta è stata: 30 milioni. Il centrocampista guadagna 8 milioni di euro e dovrà ridursi l’ingaggio oppure dovrà spalmare il suo stipendio (gli è rimasto un solo anno di contratto) su più anni.

In casa Inter si valutano anche altre soluzioni come Gundogan (impossibile), Kovacic e Paredes ma Arturo Vidal è l’obiettivo numero uno per la mediana. Ausilio, avvistato in Germania prima di volare a Nanchino, si è informato sui numeri dell’operazione, ha fatto un primo approccio e ha capito che dovrà cedere prima di presentare un’offerta. A lasciare l’Inter potrebbe essere uno tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini. L’arrivo di King Arthur ridurrebbe inevitabilmente gli spazi. L’Inter ci crede e ha iniziato a portare avanti i contatti anche con l’entourage del giocatore.