Vieri su Lukaku: «È devastante. Ha segnato 17 gol, roba da fenomeni»

Christian Vieri, ex giocatore di Lazio e Inter, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare di Romelu Lukaku: «È il centravanti puro: devastante, forza fisica fuori dal comune e un piede sinistro delicato nonostante la stazza. Lotta, tiene palla, si fa sempre trovare dal compagno in difficoltà, fa salire la squadra. Ha raggiunto anche un’ottima forma. Romelu è già a quota 17 gol in campionato, roba da fenomeni per uno straniero al primo anno in Serie A».