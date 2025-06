Vignato si libera a parametro zero dal Monza e potrebbe rimanere in Serie A: possibili riunione con il fratello

Samuele Vignato pronto a lasciare il Monza a parametro zero, ma non la Serie A: due squadre su di lui, ecco quali sono

A partire dal 1° luglio, Samuele Vignato si svincolerà ufficialmente dal Monza, chiudendo un capitolo durato cinque anni. Nonostante il suo arrivo in Brianza avesse suscitato grandi aspettative, l’ultima stagione ha visto il giovane attaccante collezionare solamente 17 presenze, perlopiù subentrando dalla panchina, una situazione che ha portato alla decisione di non rinnovare il suo contratto. Ora, a 21 anni, Vignato è pronto a cercare una nuova avventura, e l’interesse delle squadre di Serie A non manca, rendendolo uno dei giovani a parametro zero più interessanti di questa sessione di mercato.

Secondo quanto riferito dal giornalista Orazio Accomando, due club in particolare sarebbero sulle sue tracce per assicurarsi le sue prestazioni già in questi primi giorni di luglio. Il Parma, che lo segue da diverso tempo, sembra intenzionato a puntare su di lui per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’altro club interessato è il Pisa, neo-promosso in Serie A, che offre a Vignato una prospettiva particolarmente allettante: la possibilità di ricongiungersi in campo con il fratello Emanuel. Questa opportunità di giocare al fianco di un familiare potrebbe rappresentare un fattore significativo nella scelta del giovane talento, che cerca continuità e spazio per dimostrare il suo valore nel massimo campionato italiano. Il suo futuro si deciderà nelle prossime settimane, con Parma e Pisa pronte a contendersi le sue prestazioni.