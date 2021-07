Virginia Raggi: «Finale Euro 2020? Valutiamo riapertura Olimpico»

Virginia Raggi, sindaco di Roma, parla della possibile riapertura dello stadio Olimpico per la finale di Euro 2020: le sue parole

Viriginia Raggi parla della possibile apertura dello Stadio Olimpico di Roma per consentire ai tifosi di raggrupparsi (con le dovute misure) in occasione della finale di Euro 2020 che vedrà gli Azzurri di Mancini protagonisti.

«Sono in contatto con il prefetto per cercare di portare la gente all’Olimpico in occasione della finale. Ovviamente, ciò avverrà se ci saranno le condizioni e sempre nel limite del 20% della capienza».