Visite mediche Tatarusanu, il portiere è arrivato a «La Madonnina» – VIDEO

Visite mediche Tatarusanu, il portiere è arrivato a «La Madonnina»: nelle prossime ore ci saranno le firme sul contratto

Ciprian Tatarusanu è arrivato a Milano. Il portiere ormai ex Lione si è sottoposto a tampone, come da protocollo, nei giorni scorsi. Da qualche minuto il nuovo calciatore del Milan è arrivato alla clinica «La Madonnina» per effettuare le visite mediche.

Nel pomeriggio ci sarà l’idoneità, poi il giocatore si recherà a Casa Milan per firmare il contratto. Le parti hanno trovato un’intesa triennale con un indennizzo pagato dai rossoneri al Lione.

A breve il video completo