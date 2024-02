Vives: «Europa? Rispetto a questo Toro avevamo meno pressioni»

Giuseppe Vives, ex centrocampista del Torino, ha parlato a Tuttosport della stagione dei granata e dell’obiettivo Europa

EUROPA – «Noi siamo cresciuti anno dopo anno, pur essendo partiti dalla B. Piano piano abbiamo inserito nuovi giocatori e si è creata l’alchimia giusta per arrivare in Europa. Rispetto a questo Toro avevamo meno pressioni: non c’era l’obbligo di andare in Europa che c‘era adesso».

BUONGIORNO – «Sono sicuro che Buongiorno sarà protagonista a lungo in Nazionale e ai massimi livelli internazionali: non mi meravigliano i tanti interessamenti di mercato che sono già arrivati. È un grandissimo difensore: ce ne sono pochi in giro come lui».

RICCI – «Parliamo di un giocatore importante. Lo dico da un anno: per me Ricci è uno dei migliori centrocampisti in circolazione. I giovani vanno accompagnati e aspettati, ma lui sta crescendo tanto e ha dimostrato di essere già pronto. Samuele ha grandi qualità e sono convinto diventerà un top nel ruolo».