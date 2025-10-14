Vlahovic gol su assist di Kostic: la Serbia sorride grazie all’asse Juve dopo le dimissioni del commissario tecnico Stojkovic

In una serata cruciale per il cammino verso i Mondiali, la Serbia si affida al suo tandem “Made in Juve” per superare le difficoltà e battere Andorra. A scacciare i fantasmi di una crisi imminente ci ha pensato la perfetta intesa tra Filip Kostic e Dusan Vlahovic, autori della rete del momentaneo 2-1.

Il gol, arrivato al 54′ minuto, ha un peso specifico enorme. La nazionale serba era reduce dalla pesante e inaspettata sconfitta contro l’Albania e scossa dal recente terremoto societario causato dalle dimissioni del commissario tecnico Stojkovic. In questo clima di grande incertezza, è emersa la qualità dei due giocatori bianconeri. L’azione è stata un classico del loro repertorio: Kostic, dalla sua mattonella sulla fascia sinistra, ha disegnato un cross teso e preciso al centro dell’area. Lì, Vlahovic si è mosso con i tempi giusti, anticipando il difensore e incornando il pallone con forza e precisione, spedendolo nell’angolino dove il portiere non ha potuto arrivare.

Per l’attaccante classe 2000, si tratta di una vera e propria liberazione. Dopo una prestazione opaca e diverse occasioni sprecate nella partita precedente, questa rete gli restituisce fiducia e morale, confermando il suo status di leader offensivo non solo per la Juventus, ma anche per la sua nazionale.

Allo stesso modo, il gol è una rivincita per Filip Kostic. Nonostante un avvio di stagione in cui ha trovato poco spazio nelle gerarchie di Allegri, l’esterno classe 1992 ha dimostrato ancora una volta di essere un elemento imprescindibile per la Serbia. Il suo assist vincente è la prova della sua importanza tattica e della sua capacità di creare pericoli costanti con la sua qualità nel cross, un segnale forte inviato anche al suo club.

