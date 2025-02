Juve, riecco Vlahovic: bianconeri bene per un tempo, soffrono nella ripresa, ma con il gol di Dusan sono quarti in solitaria – pagelle

Le pagelle di Dusan Vlahovic, autore del gol vittoria per la Juve contro il Cagliari che per i bianconeri vale il quarto posto in solitaria

Dopo la delusione di Champions la Juve riparte dal campionato: contro il Cagliari bene per un tempo, male nella ripresa, ma arrivano i tre punti che permettono di staccare la Lazio e godersi il quarto posto in solitaria. La vittoria bianconera porta la firma di Dusan Vlahovic, scelto da Motta nell’11 titolare e che alla prima occasione trova subito il gol. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Prima da titolare in A nel 2025, ci mette tutto: pressing, portiere scartato e gol ritrovato. Serve Yildiz e va vicino al 2-0».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Il Cagliari è la sua musa, l’Arena è il suo roseto: alla prima occasione strazia i cuori sardi per la nona volta in carriera. Da titolare non segnava dal 14 dicembre. Sono 9 anche i gol in campionato. Reclama il rigore nella ripresa (a ragione) per una spinta di Luperto, che gli impedisce di calciare comodo».

TUTTOSPORT 7 – «Finalmente Dusan. Prima da titolare nel 2025 in campionato per l’attaccante serbo e gol sblocca risultato: del resto, in questa stagione Dusan ha segnato al Cagliari sia all’andata di campionato sia in Coppa Italia. Ieri sera il tris: è bravo nel rubare palla a Mina, nel dribblare pure il portiere e con freddezza, da una posizione anche molto angolata, nel mandare la palla in rete. Nonostante le tante esclusioni Vlahovic si comporta da professionista: è in crescita di condizione, come ha già dimostrato ad Eindhoven, e anche l’approccio alla sfida è quello giusto. Ci mette grinta e lotta. In contropiede, viene spinto da Luperto in area e protesta».

QS 7 – «Torna titolare e risponde con un gol che sembra il manifesto della voglia di mordere. Nel finale su di lui c’era un rigore più espulsione di Luperto, ma l’arbitro non vede e il mantello della ’intensità’ permette al Var di nascondersi».

CORRIERE DELLA SERA 7 – «Il riscatto del guerriero Dusan, che nel 2025 non aveva mai giocato titolare in campionato: strappa la palla a Mina, aggira il portiere e segna il quattordicesimo gol stagionale. Un ritorno potente. Sbaglia il 2-0, ma la spinta di Luperto è evidente».

LA REPUBBLICA 7.5 – «Grande prova da uomo-squadra».

LA STAMPA 7 – «Il Cagliari è il suo portafortuna (9 reti in carriera): dopo il gol all’andata e quello in Coppa Italia, concede il tris in Sardegna. Sfrutta l’errore della difesa per regalare tre punti d’oro, clamoroso il rigore non concesso al 33′».