Vlahovic Juve, rientro in gruppo imminente! Buone notizie dall’allenamento alla Continassa. Ecco quando può tornare dall’infortunio

Arrivano ottime notizie per la compagine bianconera. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, Dusan Vlahovic potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo a partire da domani, mercoledì 4 marzo. Si tratta di un recupero fondamentale per Luciano Spalletti, che attende con trepidazione il rientro del proprio centravanti. Non si esclude la presenza del tesserato nella lista dei convocati per la delicata sfida di campionato contro il Pisa, programmata per sabato 7 alle ore venti e quarantacinque. Ovviamente l’atleta non potrà essere al meglio della forma e avrà pochissimi minuti nelle gambe, ma la convocazione rappresenterebbe una grande iniezione di fiducia per l’ambiente.

Il centravanti è assente dai campi dalla fine del mese di novembre, quando riportò una grave lesione di alto grado all’adduttore. Questo problema muscolare lo ha costretto a un faticoso percorso di riabilitazione, tenendolo lontano dal campo nel momento cruciale dell’annata. Ora Dusan Vlahovic fa il conto alla rovescia per il definitivo ritorno. Il suo rientro fornirà una preziosa soluzione in più a Luciano Spalletti, ancora alla disperata ricerca di un riferimento in grado di unire in maniera efficace fisicità a una spietata finalizzazione sotto porta. La prolungata assenza ha inevitabilmente pesato sulle prestazioni generali.

Durante questo periodo di emergenza, la scelta tecnica del mister per sostituire il titolare è ricaduta su David, preferito nelle gerarchie a Openda. Purtroppo, i numeri statistici dell’attacco restano poco incoraggianti. Il giocatore schierato dal primo minuto ha collezionato un desolante ruolino di marcia, registrando zero gol nelle ultime quattro giornate di campionato disputate. Dall’altra parte, Openda è finito progressivamente ai margini del progetto tattico, partendo nell’undici titolare solamente una volta nel corso delle ultime dieci partite ufficiali. Numeri allarmanti che rendono del tutto urgente il recupero.