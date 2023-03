VOTI&STATS – Salernitana-Bologna: i bocciati di Paulo Sousa

Tutto sulle scelte di Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna

Alla fine, sia Paulo Sousa che Thiago Motta qualche rimpianto per il 2-2 maturato ieri pomeriggio all’Arechi lo hanno maturato ed espresso. La Salernitana non è riuscita a gestire due situazioni di vantaggio, facendosi rimontare un po’ troppo in fretta: in 5 minuti nel primo tempo, in 9 nella ripresa. D’altro canto, il Bologna ha tenuto molto palla e la prima frazione di gioco l’ha vinta, ma solo ai punti. Aver commesso il doppio dei falli segnala una certa difficoltà (anche se il mister parla di «episodi arbitrali che hanno condizionato». A sua volta, l’allenatore portoghese dei campani ha proprio usato i numeri per avvalorare la prestazione dei suoi: «Motta sta portando qualcosa di nuovo al calcio italiano, ma noi abbiamo fatto 14 tiri».

Prendendo come spunto le pagelle di due quotidiani sportivi, il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, ecco i giocatori della Salernitana che si sono meritati l’insufficienza.

DANILIUC – «In certi momenti fa fatica alla luce del fatto che gli attaccanti del Bologna sanno interscambiarsi bene la posizione»: la sufficienza del Corriere non è approvata dalla Gazzetta, che lo considera responsabile del cross di Kyriakopoulos sul 2-2.

MAZZOCCHI – «Molto tappato dal duo greco», scrive la Gazzetta e lo rimanda con il 5,5. Non è morbido neanche il giudizio del Corriere, che però lo salva col 6: «Hai sui piedi il pallone del raddoppio ma lo regala a Skorupski, non sempre trova lo spazio per evidenziare le sue potenzialità».

BOHINEN – Mette d’accordo entrambi con un 5,5 non gravissimo.

BRADARIC – Per entrambi rischia molto su un incrocio con Ferguson. A Milano sono più netti: «Pairetto lo grazia» e quindi si prende il 5,5 (lui, l’arbitro mezzo voto in meno). Invece a Roma il 6 lo strappa.

KASTANOS – Peggio di Bohinen: la Rosea lo boccia ma non totalmente grazie a un buon inizio. Il 5,5 della Gazzetta non trova d’accordo il Corriere che lo stronca con il 5: «Balla tra le linee ma alla fine della fiera deve più lavorare nella fase passiva che in quella attiva».