Vrsaljko-Inter: c’è il rilancio. Attenzione però a Henrichs

Nuovo terzino destro per l’Inter. Vrsaljko rimane il preferito dei nerazzurri ma torna di moda il nome di Henrichs

Piero Ausilio, in questo momento, ha un grande obiettivo di mercato: trovare il nuovo terzino destro da regalare a mister Spalletti. Il laterale destro dovrà rimpiazzare Joao Cancelo, uno dei migliori da dicembre in avanti, ovvero da quando Spalletti ha deciso di schierarlo nella formazione titolare. Il grande obiettivo nerazzurro rimane Sime Vrsaljko. I nerazzurri hanno offerto 8 milioni di euro per il prestito e sono disposti ad arrivare a 22-24 milioni con i bonus ma l’Atletico sembra voler alzare le pretese.

I Colchoneros sono disposti a lasciar andare il giocatore ex Genoa e Sassuolo ma per 30 milioni di euro. Inoltre, non sono disposti ad accettare un prestito con diritto di riscatto ma vogliono la cessione a titolo definitivo o al massimo con un prestito con obbligo. Ecco perché torna di moda Benjamin Henrichs. Vi abbiamo parlato in esclusiva dell’interesse dell’Inter per il laterale classe ’97 del Bayer Leverkusen. A differenza degli spagnoli, i tedeschi sarebbero disposti a parlare del trasferimento del giocatore in prestito con diritto di riscatto, unica forma praticabile per i nerazzurri in questo momento. Sempre vive le piste Zappacosta e Darmian.