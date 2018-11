Vrsaljko vola basso: «Scudetto? Puntiamo a finire nei primi 4»

Sime Vrsaljko, terzino destro dell’Inter, ha parlato della sua nuova avventura in nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni

Sime Vrsaljko è tornato in Italia dopo l’esperienza in Spagna con l’Atletico Madrid. Il terzino destro croato dell’Inter ha parlato della sua avventura in nerazzurro a Sky Sport: «Sono contento di essere arrivato all’Inter. In Italia mi trovo bene, mi trovo bene anche con i miei compagni e stiamo crescendo giorno dopo giorno. Margini di crescita? Possiamo crescere sotto ogni punto di vista, giochiamo bene e dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. In Champions dobbiamo passare il gruppo e dopo vediamo dove possiamo arrivare. Serie A? E’ tutto aperto. Noi abbiamo sbagliato a inizio stagione, poi ci siamo ripresi e giochiamo veramente bene anche se possiamo migliorare ancora perché questa squadra è forte».

Prosegue Vrsaljko parlando di Spalletti, dell’Inter croata e di tanto altro: «Io devo solo pensare a confermarmi giornata dopo giornata, so che non è facile ma devo crescere e sono sicuro che con l’aiuto dei compagni e dello staff posso diventare ancora più importante. Spalletti? Ci allena in maniera differente, io devo abituarmi e devo migliorare. Il mister ci chiede di giocare sempre, anche contro il Barcellona. Brozovic e Perisic? Mi hanno aiutato, però ormai sono abituato al calcio italiano. Il Genoa? Se è pericolosa dipende solo da noi, penso che Juric sia un allenatore che spinge la sua squadra in avanti, ma giochiamo in casa e dipende da noi. Scudetto? Siamo consapevoli della nostra forza ma la stagione è lunga, sicuramente puntiamo a giocare ancora la Champions, quindi a finire almeno nelle prime 4».