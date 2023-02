Wanda Nara: «Icardi è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia»

Le parole di Wanda Nara in anteprima a Belve su Rai 2 su Icardi: «Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so»

Wanda Nara sarà ospite del programma Belve su Rai 2, in onda domani sera. Di seguito un’anteprima con le sue parole su Icardi e sul flirt con Keita Baldè.

ICARDI – «Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia. Stiamo insieme, siamo sempre stati una famiglia. Siamo sposati da quasi 10 anni, per me è una fortuna, per lui non lo so. Speriamo di durare tutta la vita».

KEITA – «A volte quando mi arrivano messaggi tipo quelli di Keita, capisco che le donne invece di arrabbiarsi con chi hanno a fianco si arrabbiano con l’altra donna».

