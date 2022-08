Werner, stoccata al Chelsea: «A Londra non mi divertivo più»

L’attaccante Timo Werner, tornato al Lipsia dopo l’esperienza al Chelsea, ha parlato nel podcast Einfach mal Luppen del suo addio ai Blues

RITORNO – «Per me, la gioia di giocare a calcio viene prima di tutto. Ho avuto successo al Chelsea, ma la gioia di giocare verso la fine della mia esperienza lì ha iniziato a svanire. Il motivo è che ho smesso di giocare regolarmente. Penso che il sistema di gioco dell’allenatore non mi andasse molto bene. Quindi era chiaro per me che era necessario un nuovo passo»