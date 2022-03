Ascolta la versione audio dell'articolo

West Ham, Moyes sulla Russia: «Decisioni FIFA e UEFA giuste. Yarmolenko? Ha la famiglia in Ucraina, pronti a dargli altri giorni di riposo»

L’allenatore del West Ham, David Moyes ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa circa la situazione in Ucraina e sul suo giocatore Yarmolenko, uno dei principali giocatori ucraini. Ecco le sue parole.

SULL’ESCLUSIONE DELLA RUSSIA DA PARTE DI FIFA E UEFA – «Sono assolutamente d’accordo e penso poteva essere deciso anche prima. La UEFA ha lavorato duramente, cancellando partite e la finale di Champions. Il calcio è uno strumento potentissimo nel mondo, ogni persona guarda la Premier League e la Champions League».

SU YARMOLENKO – «È tornato ieri e abbiamo avuto una bella conversazione. È affranto per la situazione, non gli metteremo fretta. Se si sentirà in grado, lavorerà con la squadra, altrimenti gli daremo altri giorni di riposo. Decideremo oggi. Ha la famiglia e gli amici in Ucraina. È preoccupato per tutti. È via da tanto tempo e non può fare nulla a riguardo».