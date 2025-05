Xavi parla del suo ritorno in panchina: «Mi piacerebbe allenare in quel campionato, lì c’è la passione autentica»

Xavi tornare a parlare del suo ritorno in panchina dopo l’esperienza al Barcellona: «Mi piacerebbe allenare lì». Le sue dichiarazioni

Dopo aver lasciato il Barcellona nel maggio 2024, Xavi non è ancora tornato ad allenare, ma ha le idee chiare sul suo futuro. In un’intervista esclusiva a The Athletic, l’ex centrocampista e tecnico blaugrana (molto apprezzato anche in Serie A) ha espresso il desiderio di approdare in Premier League, sottolineando la passione autentica che caratterizza il campionato inglese. Le parole:

XAVI – «Non ho fretta, ma vorrei un progetto serio, in cui mi dicano: ‘Hai quattro anni per lavorare e sviluppare un’idea’. Mi piacerebbe tantissimo allenare in Premier League, lì c’è una passione autentica. In Spagna, invece, conta solo il risultato».