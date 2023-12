Yildiz Juve, via soltanto per quella cifra: le ultime

Il futuro di Kenan Yildiz non sembra avere grossi dubbi nonostante negli ultimi giorni siano circolate voci di interesse dalla Premier League sul classe 2005

Il futuro di Kenan Yildiz non sembra avere grossi dubbi nonostante negli ultimi giorni siano circolate voci di interesse dalla Premier League sul classe 2005. Ma Tuttosport dà la sua lettura per il turco.

La Juve e Allegri credono molto in lui, ma davanti a 40 milioni e alla possibilità di usarli per un colpo in entrata il dt Cristiano Giuntoli potrebbe vacillare. Non per cifre più basse: i bianconeri su Yildiz punta tanto e dopo l’apprendistato di questa stagione, in cui comunque il suo spazio aumenterà, lo ritiene prezioso per la prossima, quando si tornerà a giocare ogni tre giorni.