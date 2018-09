Yonghong Li, in arrivo altri guai: la Teamway rivuole i soldi del prestito

Nuovi guai per l’ex patron del Milan, il cinese Yonghong Li. La Teamway rivuole i soldi del prestito effettuato l’anno scorso

Ancora guai per Yonghong Li? L’ex presidente del Milan non sta attraversando un momento positivo. Dopo la perdita del Milan, l’ex numero uno cinese dei rossoneri è finito nel mirino dei legali di Teamway, una holding di Hong Kong che rivuole indietro i soldi prestati all’ex patron rossonero un anno fa. Mr Li ha utilizzato quel denaro, si parla di circa 7 milioni di euro, per l’aumento di capitale del club rossonero.

Il prestito, che prevedeva un tasso d’interessi del 14%, è scaduto il 28 febbraio. Il patron cinese aveva deciso di prorogare il rimborso, accettando l’aumento degli interessi che sono passati dal 14 al 24%, facendosi addirittura garantire personalmente da sua moglie Huang Qingb. Yonghong Li ha versato gli interessi il 30 giugno scorso ma non ha rimborsato l’intero capitale. I legali di Teamway sono passati alle ‘maniere forti’ e hanno inviato un formale atto di citazione alla Rossoneri Sport Investment di Li. A riferirlo è Il Sole 24 Ore.