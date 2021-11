Yoshida: «Non ho nessuna intenzione di ritirarmi. Sulla Sampdoria...»

Maya Yoshida ha ripercorso la sua esperienza con la maglia della Sampdoria: le dichiarazioni del difensore giapponese

Maya Yoshida ha ripercorso la sua esperienza con la maglia della Sampdoria in una lunga intervista concessa ai microfoni di goal.com. Le dichiarazioni del difensore giapponese.

ARRIVO ALLA SAMPDORIA – «Sinceramente non conoscevo nulla. A parte gli scherzi, la Serie A è uno dei principali campionati europei e poi le grandi squadre partecipano alla Champions League, dunque conoscevo i principali giocatori. Della Sampdoria sapevo la storia, in particolare quella degli Anni ’90, dello Scudetto di Vialli e Mancini. Ma prima di venire ho chiamato il mio ex compagno al Southampton Gabbiadini per avere qualche informazione. In quel periodo, poi, non stavo attraversando un buon momento, giocavo poco e il nuovo tecnico al Southampton aveva fatto intendere di voler puntare sui giovani. Così ho colto questa opportunità e devo dire che ho fatto la scelta giusta».

FUTURO – «C’è sempre la possibilità di tornare in Giappone, perché quello è il mio Paese, ma sinceramente a tutti quelli che mi fanno questa domanda, rispondo sempre la stessa cosa: Fuck you. Scrivilo bello grande che io non ho nessuna intenzione di ritirarmi, ho ancora tanti allenamenti da fare e tante partite da giocare, anche perché voglio ancora migliorarmi giorno dopo giorno e magari fare la storia della Sampdoria e quella del Giappone ai Mondiali. Quindi, quello che farò dopo, è proprio l’ultimo dei miei pensieri».