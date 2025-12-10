Youth League, Juve Primavera eliminata: il Pafos rimonta e spegne le speranze dei sedicesimi

Youth League amara per la Juve Primavera del tecnico bianconero Padoin: niente sedicesimi, il Pafos spegne il sogno

La Juventus Primavera chiude il suo percorso in Youth League con un pareggio amaro e tanta delusione. La squadra di Simone Padoin, avanti 2-0 contro il Pafos, si è fatta rimontare nel secondo tempo fino al 2-2 finale, risultato che ha sancito l’eliminazione e l’addio ai sedicesimi di finale.

Un epilogo doloroso, soprattutto perché il sogno qualificazione si stava incredibilmente materializzando dopo un avvio complicato. I giovani bianconeri avevano perso le prime tre gare contro Borussia Dortmund, Villarreal e Real Madrid, ma il pareggio con lo Sporting e la vittoria sul Bodo Glimt avevano riacceso le speranze.

Il rammarico è forte: la squadra ha dimostrato qualità e carattere, ma la mancanza di cinismo e la gestione del vantaggio sono costate care. Ora l’obiettivo diventa il campionato, con la consapevolezza che questa eliminazione rappresenta una lezione di maturità per i talenti bianconeri, chiamati a crescere nella capacità di sfruttare le occasioni e mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti.

