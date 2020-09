Zampa: «Riapertura stadi? Forse per Inter-Milan del 17 ottobre»

Sandra Zampa, sottosegretario della Salute, ha parlato della possibile riapertura degli stadi su Radio Punto Nuovo

Sandra Zampa, sottosegretario della Salute, ha parlato della possibile riaperture degli stadi durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show di Radio Punto Nuovo. Ecco le sue dichiarazioni:

«Gli stadi? Si teme che non si riescano a gestire grandi eventi sportivi. Tante volte ho cercato di spiegare che, l’arrivo di tanta gente, gli inevitabili assembramenti, i mezzi di trasporto, sono aspetti di grande rischio. È per questo che dico che, ad oggi, sono i ragazzi italiani ad avere tra le mani il destino di questo Paese. Se sulla scuola ce la caveremo bene, potremo poi riparlare degli stadi. Per parlare di riapertura degli stadi il 4 ottobre è un po’ presto, bisogna avere 15 giorni di valutazione. Se i numeri fossero buoni, se avessimo sostenuto con rigore e successo la prova della riapertura, ci si può sedere ad un tavolo e dire di aver superato la prima prova. Per Inter-Milan del 17 ottobre potrebbe esserci del pubblico a San Siro, se ci si comporta bene».