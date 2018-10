Zanetti carica l’Inter: «Derby con tanti gol. Ricordo il 4-0 del 2010»

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato da Trento, a margine del Festival dello Sport. Ecco le sue parole

Ritrovo nerazzurro al Festival dello Sport a Trento. Javier Zanetti, storico capitano e vicepresidente dell’Inter ha parlato dell’attualità nerazzurra con Milan e Barcellona prossime sfidanti dei nerazzurri: «Due sfide importantissime. Il derby per Milano è LA partita – ha detto alla Gazzetta dello Sport – Le due squadre arrivano in un buon momento, peccato che alcuni giocatori saranno di ritorno dalle Nazionali, rientreranno tardi e ci sarà poco tempo per prepararla. Icardi contro Higuain? Sono due grandissimi attaccanti, sarà difficile fermarli e sarà un derby ricco di gol».

Zanetti ha parlato anche del paragone tra l’Inter del triplete e quella attuale guidata da Spalletti: «Sono due situazioni molto diverse perché noi eravamo al culmine di un ciclo mentre oggi essere tornati in Champions è un punto di partenza ma ci sono i mezzi per far bene». Prosegue Pupi, tornando sul derby: «In pullman con i ragazzi ricordavamo il 4-0 dell’andata nel 2010. L’Inter può fare una grandissima partita e vincerla. Lautaro Martinez insieme a Icardi? Bisogna chiedere a Spalletti, sarà lui a decidere ma sono convinto che i grandi giocatori possano giocare insieme. Lautaro è giovane e forte, fa sperare in un grandissimo futuro».