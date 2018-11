Zanetti sicuro: «Icardi resta, l’Inter non ha bisogno di vendere»

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato di mercato e della sfida con il Barcellona. Ecco le sue parole

Intervista a Marca per Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter. Pupi ha parlato di calciomercato ma anche della sfida di Champions League contro il Barcellona che andrà in scena questa sera a San Siro: «Siamo in un momento importante, veniamo da tanti risultati positivi. Siamo in un buon momento dopo l’investimento di Suning. L’Inter proveniva da una fase di difficoltà ma con l’arrivo della nuova proprietà, tutto è stato ristrutturato ed è stato decisivo l’ingresso in Champions League, primo passo verso il salto di qualità definitivo».

Non poteva mancare un commento sul calciomercato e sulle presunte offerte del Real Madrid per Icardi: «Non mi risulta che ci siano state offerte da parte del Real Madrid. Lui vuole rimanere con noi e l’Inter non ha bisogno di vendere i suoi migliori calciatori, quindi non abbiamo problemi». Poi sulla gara con il Barcellona: «È sempre un piacere vedere Messi giocare ma spero che possa restare un po’ di più in panchina stasera. Lui avrà voglia di giocare. Forse non tutti si rendono conto della sua forza, noi stessi in Argentina non ci rendiamo conto di quanto forte sia Messi».