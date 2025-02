Inter, Zanetti dopo i sorteggi di Champions: «Adesso inizia un’altra competizione da dentro o fuori, Feyenoord da rispettare. Ecco per cosa competeremo...»

Il vicepresidente dell’Inter ha commentato l’esito del sorteggio degli ottavi di Champions in cui i nerazzurri sfideranno il Feyenoord. Le parole

Il vicepresidente dei nerazzurri ed ex bandiera del club, Javier Zanetti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la fine del sorteggio degli Ottavi di Champions League che hanno decretato come l’Inter sfiderà il Feyenoord, la squadra olandese che mercoledì nei playoff ha eliminato il Milan. A seguire le sue parole.

INTER FAVORITA? – «Sì, diciamo che il nostro cammino in Champions fino ad adesso è stato ottimo, però adesso inizia un’altra competizione da dentro o fuori. Sicuramente il Feyenoord è da rispettare perché abbiamo visto cosa è riuscito a fare, prepareremo al meglio entrambe le partite. Credo che abbiamo tutti i presupposti per poter andare avanti però le partite bisogna giocarle e dipende tanto da noi».

UNICA ITALIANA RIMASTA – «Sempre abbiamo grande responsabilità, perché siamo l’Inter, siamo una squadra importante. Perché questa è una competizione molto prestigiosa, cercheremo di portare la bandiera italiana più avanti possibile».

PUNTARE CHAMPIONS E CAMPIONATO – «Noi non possiamo fare scelte, dobbiamo puntare ad arrivare fino in fondo in entrambe le competizioni. Il campionato italiano è sempre un campionato dove tutte vogliono vincere, sappiamo cosa vuol dire essere campioni d’Italia. Poi in contemporanea c’è la Champions, altra competizione in cui noi siamo l’ultima squadra italiana ad averla vinta e cercheremo sempre di onorarla e arrivare in finale come due anni fa. Sappiamo che è molto complicato competere in entrambe le competizioni, ma il nostro pensiero è di arrivare in fondo in entrambe».

GIUSTA CONCENTRAZIONE – «Credo che i dubbi siano solo dall’esterno, da parte nostra dall’interno non c’è mai stato nessun dubbio. Noi sappiamo cosa vuol dire competere in Italia, cosa vuol dire competere in Europa. Essendo tante partite non è semplice stare al meglio, cerchiamo sempre di preparare le partite nel migliore dei modi. Poi ci sono sempre le difficoltà che uno può incontrare durante le partite, noi lavoriamo cercando sempre di dare il massimo»