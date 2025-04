Zanetti: «Preso gol sull’unica sbavatura della partita. Non siamo ancora salvi, dobbiamo restare sul pezzo. Sogliano? Determinante, ecco perchè»

Le parole di Paolo Zanetti, tecnico del Verona, dopo la sconfitta subita dai giallorossi in trasferta contro la Roma

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta del Verona contro la Roma. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Preso gol sull’unica sbavatura in una partita secondo me importante. Giocato la partita con coraggio, ci è mancata la zampata. Quando lasci spazio a quei giocatori, poi esce la qualità. Abbiamo portato tanti uomini nella metà campo della Roma, mancata qualità nell’ultimo passaggio. Non posso dire niente sull’impegno, poi i dettagli fanno la differenza in serate così».

FUTURO – «Non siamo ancora salvi, dobbiamo restare sul pezzo. Abbiamo una partita in casa, dobbiamo chiudere i giochi e non sarà facile. Poi si parlerà di futuro, ma la cosa importante è la crescita dei ragazzi e dobbiamo finire in bellezza».

VALENTINI E DIFESA – «Valentini ha fatto la sua parte, ma non è mai un giocatore solo che fa la differenza. Anche Coppola e Ghilardi stanno facendo cose straordinarie. Conta il lavoro di squadra, abbiamo anche cambiato modulo».

SOGLIANO – «Determinante, io sono una sua scelta che ha difeso perché crede in me. Professionista che non si fa condizionare dal momento. Mi ha dato un’altra opportunità quando nessuno me l’avrebbe data e io ho risposto sul campo con i risultati».