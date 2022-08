Attualmente filtra grande ottimismo per il passaggio di Nicolò Zaniolo dalla Roma alla Juventus. Ecco la situazione

La Juventus potrebbe assicurarsi Nicolò Zaniolo vista la trattativa con la Roma.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri rimangono in pole position rispetto al Tottenham. Nonostante ciò, si cerca una soluzione per ridurre i 50 milioni di euro richiesti dalla Roma.