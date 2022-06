Zaniolo è in vendita: no al Newcastle, duello tra Juve e Milan per il centrocampista offensivo della Roma

La Roma sacrificherà Nicolò Zaniolo. È l’indiscrezione riportata da Paolo Assogna di Sky Sport: il giocatore, riferisce il giornalista, è fortemente sul mercato, è stato deciso di non rinnovare.

Sono così iniziati i primi approcci tra la Roma e altri club, con il Newcastle declinato dal giocatore. Avviate le trattative con Juventus e Milan, dei primi approcci esplorativi e non più semplici rumors. Zaniolo viene considerato dalla Roma un giocatore in uscita e le due big sono al momento in prima fila.