Ricordate l’ex Milan Zapata? Nuova avventura in Brasile per il centrale

Cristian Zapata inizia una nuova avventura in Brasile: il centrale ex Milan ha firmato per il Vitoria Bahia

Il colombiano, che in Italia ha vestito anche le maglie di Udinese e Genoa oltre a quella dei rossoneri, ha lasciato l’Atletico Nacional per approdare al club neo promosso nel Brasileirao. Contratto fino al 31 dicembre 2024.