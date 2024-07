Cancelo Inter, TUTTA LA VERITÀ riguardo un suo possibile ritorno: la visione di OAKTREE è chiara

Cancelo Inter, TUTTA LA VERITÀ riguardo un suo possibile ritorno: la visione di OAKTREE sulla trattativa è chiara

Negli ultimi giorni si è vociferato riguardo a un possibile ritorno di Cancelo all’Inter. Il noto giornalista, Alfredo Pedullà, ha voluto fare chiarezza sul suo canale Youtube. Di seguito le sue parole.

CANCELO INTER – «Lui ha dovuto lasciare il City perché Guardiola non ci punta ed è normale che il primo casello da prendere è andare a giocare, tenendo conto che ha un contratto lungo e guadagna circa 6 milioni più bonus. Sicuramente i suoi agenti si sono mossi nelle ultime settimane, vi dico cosa so e cosa mi hanno detto. E’ stato proposto sicuramente all’Inter, ma è un’operazione non prioritaria, difficilissima, costosissima e non in linea con le necessità della società. L’Inter non vuole più puntare su quel tipo di profilo anagraficamente già un po’ troppo maturo. Nel giro delle parrocchie Cancelo è stato proposto all’Inter, il club lo ritiene un’operazione non utile, difficile, non in linea e molto onerosa. Quindi io onestamente ci metterei il punto».