Abete CRITICA l’Italia di Spalletti: «Una prestazione DOLOROSA per tutti noi. Ecco perché»

Giancarlo Abete, presidente della Lega Serie D, ha parlato a Radio TG parlamento dell’Italia di Luciano Spalletti

«È stata dolorosa e la prestazione negativa. Ci aspettavamo di andare avanti, invece la Svizzera ha vinto con merito. Dopo l’eliminazione non manca mai un momento di riflessione, che vale per tutti e investe il calcio italiano. In virtù delle elezioni convocate dal presidente Gabriele Gravina per il 4 novembre, gli aventi diritto avranno l’opportunità di esprimere posizioni e dialettiche collegate al perché è maturata quest’eliminazione».