Spagna Francia, De La Fuente AVVISA Deschamps: «La mia squadra è LA MIGLIORE», poi sulla formazione di domani

De La Fuente ha tenuto la conferenza stampa di presentazione a Spagna-Francia. Il CT della nazionale iberica ha voluto caricare i propri ragazzi, che si trovano davvero a un passo dalla finale.

DE LA FUENTE – «Per me la mia squadra è la migliore, ma davanti a noi abbiamo una grande squadra altrettanto valida. Penserò che la mia squadra sia la migliore anche se ci eliminassero. Formazione? Stiamo recuperando bene ma sono solo pochi giorni, è lo stesso problema per tutti. Vediamo domani come saremo, la motivazione ti fa superare ogni avversità».