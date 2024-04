Zarraga su Udinese Inter: «Noi sempre forti contro le big»

In vista di Udinese Inter, il centrocampista bianconero Oier Zarraga ha voluto rilasciare queste dichiarazioni prima del match

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Udinese Inter, il centrocampista dei friulani, Oier Zarraga, ha voluto parlare così del match.

SUL MATCH – «Devo essere me stesso, so cosa devo fare. Sono bravo con la palla. Devo aiutare con quello alla squadra. Come va presa l’Inter? Abbiamo dimostrato di essere forti contro le squadre importanti in campionato, oggi è una prova importante per noi».