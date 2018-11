Zaza Toro scatenato: canta l’inno e «chi non salta bianconero è» – FOTO e VIDEO

Simone Zaza mattatore nella festa del Toro Club di Asti. Il giocatore scatenato ha cantato l’inno e ha fatto felici i tifosi

Grande festa granata ieri sera a Pratomorone, in provincia di Asti per la festa del Toro Club. Festa naturalmente dal sapore granata con la presenza di alcuni calciatori: ospiti dell’evento i giocatori della Primavera Millico e Rauti, accompagnati da Simone Edera e dall’ospite d’onore Simone Zaza. I calciatori hanno preso parte all’evento insieme a Roberto Cairo, fratello del presidente granata e nel CdA del club. I calciatori hanno partecipato alla cena e si sono lasciati andare, incalzati da Stefano Venneri, speaker dello stadio e mattatore della serata.

Simone Zaza, in particolare, è stato il grande protagonista della serata. L’ex attaccante di Juventus, Sassuolo e Valencia fra le altre, ha cantato una parte dell’inno granata «Ancora Toro» ma soprattutto ha cantato un altro ‘inno’ granata, partito spontaneo dopo il ritornello: ‘chi non salta bianconero è‘. Anche Zaza, che ha disputato 2 stagioni in bianconero lasciando un buon ricordo e che è ricordato in particolar modo per il suo gol al Napoli nella sfida Scudetto di qualche anno fa, si è lasciato coinvolgere ed è stato ‘degobbizzato’, cantando e saltando con i tifosi insieme ad Edera e agli altri protagonisti della serata. Un gesto che sicuramente farà contenti i tifosi del Toro e che avvicinerà sicuramente di più il giocatore al popolo granata. In attesa del derby.